Общественная палата Карелии предложила провести новый конкурс макетов памятника Яше Степанову

Председатель Общественной палаты республики Любовь Кулакова обратилась к представителям профессионального сообщества Петрозаводска с предложением выбрать макет памятного знака Якову Степанову для установки его на новом месте.

Участники Художественной комиссии по рассмотрению проектных решений памятников, монументов, мемориальных и памятных досок, арт-объектов и других памятных знаков, устанавливаемых на территории Петрозаводска, решат судьбу памятного знака бойцу истребительного батальона. Об этом сообщает администрации города со ссылкой на обращение главы Общественной палаты Карелии.

Любовь Кулакова предложила членам Художественной комиссии объявить конкурс по выбору макета, чтобы получить еще больше предложений от общественности, и "компетентным жюри выбрать самый удачный и достойный проект".

В ближайшее время сбор макетов памятного знака Якову Степанову будет организован на платформе "Активный горожанин". Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Сбор макетов продлится до 1 августа, после чего все собранные макеты будут переданы участникам Художественной комиссии, которые и выберут победителя, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее вопрос с выбором макета уже рассматривался в ходе общественного обсуждения проектов памятного знака бойцу истребительного батальона, которое состоялось на площадке Общественной палаты. На круглом столе было собрано пять макетов, но предложения в адрес Общественной палаты продолжали поступать, поскольку вопрос с выбором проекта памятного знака вызвал большой интерес со стороны общественности Петрозаводска, отметили в администрации города.

В связи с этим Общественной палатой было принято решение направить предложенные макеты памятного знака в Художественную комиссию, "которая является коллегиальным общественным органом, объединяющим специалистов, способных принять профессиональное, взвешенное и независимое решение".

Ранее в Каменном Бору противники строительства детского сада заново установили на стройплощадке памятный знак бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был демонтирован.