Около 70 человек не смогли получить пропуск для въезда в один из городов Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел режим изоляции в Кондопоге, Костомукше, Питкяранте и Сегеже.

С 18 апреля специалисты администрации Кондопожского района рассмотрели 570 заявлений на выдачу пропусков для въезда в Кондопогу. 503 человека разрешение получили, отказано 67 гражданам, сообщается в официальном паблике районной администрации.



В большинстве случаев въезжать в город запретили гражданам, прописанным и постоянно проживающим на территории Москвы, Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Ни у кого из данных граждан не было веских причин для въезда в Кондопогу.

Напомним, контрольно-пропускные пункты установлены из-за короновируса при въезде в Костомукшу, Кондопогу и Сегежу. На въезде в Питкяранту также начал действовать пропускной режим