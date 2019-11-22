Подписаться
Новости. Общество
14:01, 22 Ноября 2019
фото: © Столица на Онего / pxhere.com

Опасную для человека инфекцию нашли у мертвых птиц в Карелии

Загрузка...

Жители Сегежи могут заразиться инфекцией через воздух или контакт с мертвыми птицами, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

При проведении исследований в трех образцах была выявлена ДНК возбудителя орнитоза.

О результатах исследований письменно проинформирована администрация Сегежского муниципального района.

Орнитоз – инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы, у которых он вызывает острые, хронические или латентные формы заболевания.

Заражение людей орнитозом происходит при общении с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые, а также с загрязненными продуктами питания.

Профилактика орнитоза для граждан заключается в ограничении контакта с дикими птицами, соблюдении правил содержания домашних декоративных птиц и правил личной гигиены.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

По сообщению Минсельхоза,  обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц.

Что происходит в Сегеже, читайте в репортаже.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-11-22 15:05:00
Ну вот и конец вранью пришёл, видимо так подействовали заявления сегежан о собственном проведении анализов! На самом деле дело серьёзное, т.к. это заболевание может вызвать менингит.
кир
2019-11-22 14:36:36
Если смотреть глубже, то вся территория севернее 60 градусов окажется непригодной для обитания человека.
новый
2019-11-22 14:24:30
Поможем птичкам зимой -развесим вокруг школ и садиков кормушки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
21.11.2019, 10:25
Начальника управления культуры мэрии Петрозаводска отправят в отставку за недопустимые высказывания о горожанах
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

Аналитика

Сегодня 14:33
Капитал
ЖК "Иволга": один шаг до мечты
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Виктор Симонов и его территория возможностей 1
Сегодня 09:15
Житель Петрозаводска грозился расстрелять врачей 4
21.11.2019 13:19
Что происходит в Сегеже: репортаж из города мертвых птиц 5
20.11.2019 17:52
Высокие стандарты выборов 1
20.11.2019 11:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:34
Без политики
Здравляндия: Что делать, если ребенок часто болеет
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
От "мрази" в "князи" 12
21.11.2019 13:09
ЧП бытового масштаба 2
21.11.2019 12:26
Экология в Сегеже: пустая паника или повод есть? 2
19.11.2019 16:42
архив чтиво

Медиа

Привился от гриппа в передвижном пункте
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»