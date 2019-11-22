Опасную для человека инфекцию нашли у мертвых птиц в Карелии

Жители Сегежи могут заразиться инфекцией через воздух или контакт с мертвыми птицами, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

При проведении исследований в трех образцах была выявлена ДНК возбудителя орнитоза.



О результатах исследований письменно проинформирована администрация Сегежского муниципального района.



Орнитоз – инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы, у которых он вызывает острые, хронические или латентные формы заболевания.



Заражение людей орнитозом происходит при общении с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые, а также с загрязненными продуктами питания.



Профилактика орнитоза для граждан заключается в ограничении контакта с дикими птицами, соблюдении правил содержания домашних декоративных птиц и правил личной гигиены.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

По сообщению Минсельхоза, обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц.

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