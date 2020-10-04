Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

"Уполномоченный обратился в Следком Карелии с просьбой отвести от законного представительства несовершеннолетнего в уголовном деле мать, до выяснения всех обстоятельств произошедшего защищать интересы ребёнка в уголовном процессе будет орган опеки и попечительства Петрозаводска", - сообщается на странице детского омбудсмена Сараева в соцсети.

Как сообщил "Столице на Онего" Геннадий Сараев, Следком поддержал инициативу о том, чтобы именно опека, а не мать на время следствия взяла избитого младенца под защиту.

"Сейчас ребенок находится в больнице, сказал Сараев. – Его мать, по словам свидетелей, то приходит, то уходит. Есть сомнения, что мать выполняет в полном объеме свои родительские обязательства".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

На данный момент ребенок вышел из комы. По словам Сараева, должен "выкарабкаться".