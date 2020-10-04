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Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

Новости. Общество
13:53, 05 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что на время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

"Уполномоченный обратился в Следком Карелии с просьбой отвести от законного представительства несовершеннолетнего в уголовном деле мать, до выяснения всех обстоятельств произошедшего защищать интересы ребёнка в уголовном процессе будет орган опеки и попечительства Петрозаводска", - сообщается на странице детского омбудсмена Сараева в соцсети.

Как сообщил "Столице на Онего" Геннадий Сараев, Следком поддержал инициативу о том, чтобы именно опека, а не мать на время следствия взяла избитого младенца под защиту.

"Сейчас ребенок находится в больнице, сказал Сараев. – Его мать, по словам свидетелей, то приходит, то уходит. Есть сомнения, что мать выполняет в полном объеме свои родительские обязательства".

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

На данный момент ребенок вышел из комы. По словам Сараева, должен "выкарабкаться". 

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Комментарии

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новый
2020-10-05 15:26:03
Не удивлюсь, если очередной адепт ночного фотографа типа врунова быстренько соорудит на коленке открыточку " папа, я тебя люблю". С этой мразоты станется.
новый
2020-10-05 14:23:10
Главное либерастную шелупонь близко не подпускать, а то им лишь бы повод.
zanoza
2020-10-05 14:27:02
новый, главное социопатов не подпускать близко к ребёнку.
zanoza
2020-10-05 14:19:54
Ну да, ведь опека у нас начинает опекать, когда уже поздно.
Саныч
2020-10-05 14:10:15
Живодер. Тут солидарен с киром. Этих надо в клетку.
новый
2020-10-05 13:59:06
Долго думали, раньше нельзя было вмешаться?
Гость
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