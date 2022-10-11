Пятиметровый ювелир из бронзы и гранита появится на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Памятник ювелиру Перхину, создавшему яйца «Фаберже», начали устанавливать на историческом спуске в створе улицы Титова в Петрозаводске.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел забор, появившийся на историческом спуске в створе улицы Титова, прямо у смотровой площадки, которую недавно отремонтировали.

«Что же собираются там строить? Не закроет ли строение вид на озеро» — поинтересовался горожанин.

Ранее в пресс-службе правительства Карелии сообщали, что к 100-летию Карелии в Петрозаводске установят памятник ювелиру Перхину, создавшему яйца «Фаберже». Монумент размером почти 5 метров будет выполнен из бронзы и малинового кварцита. Его предлагается установить в районе улицы Пушкинской и набережной Онежского озера.

Открытие памятника приурочено к 160-летию со дня рождения выдающегося ювелира. Родина Михаила Перхина — село Ялгуба. В 18 лет он приехал в Санкт-Петербург и поступил на обучение подмастерьем в Петербургскую Ремесленную управу по золотых дел ремеслу. Став мастером, Михаил Перхин с помощью Карла Фаберже открыл собственную мастерскую, где производились чеканные и граверные работы по золоту и серебру, ювелирные украшения и подарки. Из 52 знаменитых императорских пасхальных яиц «Фаберже» 28 изготовил именно Перхин.

С предложением увековечить память золотых дел мастера выступил Союз ювелиров России и клуб «Российская ювелирная торговля». Автор памятника — Павел Калтыгин из Санкт-Петербурга — презентовал эскизный проект в Правительстве Карелии.

Как отметил Павел Калтыгин, памятников ювелиру в России еще нет. Это будет первый. Всего же в мире их три. По замыслу, монумент является не только памятником Перхину, но и всему ювелирному сообществу.

Проект реализуется на средства пожертвований — их собирает «Фонд строительства памятника ювелиру — ведущему мастеру Фирмы Фаберже, уроженцу Карелии».