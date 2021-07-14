Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска

Юному стрелку грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска выявили и задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина. Им оказался 18-летний молодой человек.

Юному стрелку грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, утром 14 июля в центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу — пострадали два человека, 33-летняя женщина с травмами обратилась за медицинской помощью.

Впоследствии полицейские установили квартиру, из которой стреляли по прохожим. В ней находилась группа молодых людей. Было определено, что стреляли из пневматического оружия.