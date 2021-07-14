Реклама
Прислать новость
Диетолог рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару 3
14.07.2021 19:30
Огромный лесной пожар в Карелии сняли на видео с борта самолета 4
14.07.2021 16:55
Стало известно, где будет работать бывший глава Минприроды Карелии Алексей Щепин 12
14.07.2021 17:13
«Как содрать, а не заработать» 2
Новое
Сегодня 13:27

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска

Новости. Криминал
12:43, 15 Июля 2021
фото: © кадр из видео

Юному стрелку грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Петрозаводска выявили и задержали подозреваемого в стрельбе на проспекте Ленина. Им оказался 18-летний молодой человек.

Юному стрелку грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, утром 14 июля в центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу — пострадали два человека, 33-летняя женщина с травмами обратилась за медицинской помощью.

Впоследствии полицейские установили квартиру, из которой стреляли по прохожим. В ней находилась группа молодых людей. Было определено, что стреляли из пневматического оружия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-07-15 14:14:51
Известному типу мущинок все женщины - соперницы и разлучницы. Надеюсь, в местах известных будет принято во внимание.
юнипер95
2021-07-15 14:14:03
наверняка сторонник Наального, харю залил и начал беспредельничать
Изя
2021-07-15 14:17:24
юнипер95, может всё-таки едрос , любят побузить ))
373
2021-07-15 13:53:35
За последние 20-25 лет, молодёжь брошена ,никто не занимается её воспитанием, а когда по телеку сплошь: криминал с утра до вечера,одни "детективы" с убийствами и насилием, то чему удивляться то?
На главным каналах обсуждают Украину и Запад ,искажая многое, но никогда не говорят о нашей дикой коррупции ,пытаясь "воспитывать" искусственный патриотизм!?!
Не случайно во время опроса 52% молодых ребят, изъявили желание уехать из нашей страны на Запад! Так чего от них ждать!? Они же видят куда уходят деньги, дети, семьи,в конце концов, многочисленных чиновников, все стараются не для Родины, ведь это трудно скрыть!?!
театральный критик
2021-07-15 12:50:58
Я же говорил, что навальнята. Хде агрекалчнутая либерастня с плакатиками и прочие плотники-писатели ? Надо свободу для сопляка требовать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 2
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 3
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»