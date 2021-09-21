Приставы в Карелии выдворили нескольких иностранцев-нарушителей за пределы России

Судебные приставы в Карелии исполнили решение суда, выдворив за пределы России четверых граждан иностранных государств, сообщили в УФССП республики.

Напомним, ранее мы писали о задержании в пограничной зоне Сортавальского района недалеко от поселка Маткаселька двоих граждан Республики Куба. Документов при себе они не имели. Не смогли кубинцы и объяснить, с какой целью оказались в приграничной зоне. В дальнейшем выяснилось, что выходцы из стран Карибского бассейна планировали незаконно пересечь границу между Россией и Финляндией.

Еще раньше, 19 августа, в Лахденпохском районе были задержаны граждане Турции. Документов на пребывание в погранзоне у иностранцев не было. Оба нарушителя вину не признали, убеждая суд, что хотели посмотреть города России и добрались до поселка Алхо, что якобы не знали о пограничной зоне и что в поселке их преследовал какой-то автомобиль, испугавшись которого, они сбились с пути и ушли в сторону пограничников.

В обоих случаях суд приговорил задержанных к штрафу и выдворению за пределы России.

После вступления в силу решения судов и сдачи иностранцами тестов на COVID-19 судебные приставы препроводили граждан Кубы до аэропорта «Шереметево», а граждан Турции — до аэропорта «Пулково». С момента выезда нелегалам на 5 лет закрыт путь в Россию.