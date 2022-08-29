Прокуратура Карелии организовала проверку по факту взрыва бытового газа в центре Петрозаводска

Прокуратура Карелия организовала проверку по факту взрыва бытового газа рядом с домом №5 по ул. Пушкинской в Петрозаводске, где пострадали двое рабочих, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что около 16 часов 14 сентября в ходе ремонтных работ здания Национальной библиотеки, проводимых подрядной организацией с нарушением техники безопасности производства работ, произошло возгорание газового оборудования, в результате которого двое работников получили термические ожоги различной степени. Работники доставлены в отделение ИТАР БСМП.

На место происшествия выехали прокурор города Петрозаводска Сергей Кокорев и его заместитель прокурора Андраник Айвазян.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что рядом с домом по ул. Пушкинской, 5 произошёл взрыв газового баллона на стройплощадке, где проводится ремонт Нацбиблиотеки. В результате взрыва пострадали двое рабочих, которые были доставлены с ожогами в травматологическое отделение БСМП.

Сейчас их состояние оценивается врачами как средней тяжести.