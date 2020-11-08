890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков призвал горожан не паниковать из-за резкого роста заражений COVID-19 в Карелии 13
08.11.2020 14:52
Вирус атакует: в Карелии за сутки еще 320 человек заразились коронавирусом 7
Сегодня 08:42
Врач рассказал о простых способах быстрее заснуть
08.11.2020 21:20
Горожане назвали уничтожением благоустройство сквера в центре Петрозаводска 8
Сегодня 07:25
Центр по распределению больных COVID-19 создан в Карелии 1
08.11.2020 15:54
Глава администрации района Карелии считает, что при аварии на Белопорожских ГЭС в реку попало безвредное масло 14
08.11.2020 16:26

Реку Кемь в Карелии до сих пор не могут очистить после аварии на ГЭС (ФОТО)

Новости. Происшествия
12:26, 09 Ноября 2020
фото: © пресс-служба Главы Республики Карелия​
Загрузка...

В Кемском районе продолжаются работы по очистке реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС от строительного и иного мусора, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Росприроднадзор проводит проверку качества воды на наличие нефтепродуктов.

На прошлой неделе администрация Кемского муниципального района заключила договор с ООО "Норвуд" для очистки береговой линии реки Кемь от строительного мусора. 7 и 8 ноября специалисты компании убирали обломки пенопилистирола, обломки пластиковых труб и остатки деревянных конструкций. Очистительные работы будут продолжаться.

Важной частью работ по ликвидации последствий аварии на Белопорожской ГЭС является проверка воды на отсутствие нефтепродуктов. Так, 5 ноября сотрудники Росприроднадзора взяли 6 проб на нижнем и верхнем бьефах и отправили на исследования. В течение 7 дней будет готовиться экспертиза, по результатам которой будет сформирован перечень дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября на ГЭС-2 прорвало дамбу. Длина прорыва – около 20 метров. Из поврежденного трансформатора в реку Кемь вылилось 600 литров масла. На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-09 13:21:55
Не выходит каменный цветок безопасное масло?
zanoza
2020-11-09 13:00:36
Значит врут , что выплелось только 600 литров трансформаторного масла! Масштаб загрязнения говорит об обратном.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских

Аналитика

Сегодня 13:50
Обществоведение
Памфилова: "Единые каникулы помогут развести учебный процесс и многодневное голосование"
Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала о предложениях по совершенствованию избирательного процесса.
Холодный душ для партии власти 1
Сегодня 12:38
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
05.11.2020 16:17
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 9
05.11.2020 09:45
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»