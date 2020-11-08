Реку Кемь в Карелии до сих пор не могут очистить после аварии на ГЭС (ФОТО)

В Кемском районе продолжаются работы по очистке реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС от строительного и иного мусора, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Росприроднадзор проводит проверку качества воды на наличие нефтепродуктов.

На прошлой неделе администрация Кемского муниципального района заключила договор с ООО "Норвуд" для очистки береговой линии реки Кемь от строительного мусора. 7 и 8 ноября специалисты компании убирали обломки пенопилистирола, обломки пластиковых труб и остатки деревянных конструкций. Очистительные работы будут продолжаться.

Важной частью работ по ликвидации последствий аварии на Белопорожской ГЭС является проверка воды на отсутствие нефтепродуктов. Так, 5 ноября сотрудники Росприроднадзора взяли 6 проб на нижнем и верхнем бьефах и отправили на исследования. В течение 7 дней будет готовиться экспертиза, по результатам которой будет сформирован перечень дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября на ГЭС-2 прорвало дамбу. Длина прорыва – около 20 метров. Из поврежденного трансформатора в реку Кемь вылилось 600 литров масла. На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.