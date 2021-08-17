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Ресторан в поезде, где отравились дети из Карелии, закрыли на месяц

Новости. Общество
13:45, 18 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Сергей Карпов

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Краснодарский краевой суд приостановил деятельность вагона-ресторана в поезде Мурманск-Адлер, где отравились дети.

Вагон-ресторан поезда Мурманск-Адлер, с которого были сняты следовавшие в оздоровительные лагеря дети с отравлением, признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Его деятельность приостановлена на 30 дней, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.

«В ходе проверки по факту госпитализации детей в вагоне-ресторане поезда были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания (неэффективная работа холодильника, нарушение хранения разделочного инвентаря, грязь на кухне, наличие норовируса у работников вагона-ресторана). Рассмотрев материалы дела, выслушав мнения участников процесса, суд пришел к выводу, что собранные доказательства являются достаточными для установления вины ООО „НапиткиТрансСервис“ в совершении административного правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, 16 августа был выписан из больницы последний ребенок из Карелии, ранее оказавшийся в числе детей, отравившихся во время железнодорожной поездки на юг.

Напомним, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер» на отдых в лагеря.

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

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