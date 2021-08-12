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Все дети из Карелии, отравившиеся в поезде по пути на юг, поправились

Новости. Общество
19:39, 16 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Денис Русинов

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Сегодня из клиники выписан последний ребенок из Карелии, ранее оказавшийся в числе детей, отравившихся во время железнодорожной поездки на юг.

Об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

«Все наши дети, снятые с поезда „Мурманск-Адлер“, здоровы и чувствуют себя хорошо. Это главное! Сегодня из стационара выписали последнего ребенка. Все дети наконец-то направлены к месту отдыха — набираться сил и восстанавливаться после перенесенной инфекции», — заявила она.

Напомним, с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер».

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

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