РЖД проводит свое расследование причин отравления в поезде с детьми из Карелии

Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование обстоятельств и причин отравления детей, которые ехали на поезде Мурманск — Адлер.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение РЖД.

«Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск — Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», — говорится в сообщении железнодорожников.

Холдинг «РЖД» пообещал бесплатно доставить к месту отдыха пострадавших детей, а также их сопровождающих после выписки.

Ранее сообщалось, что отравившиеся в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане. По данным ТАСС, число госпитализированных детей с поезда на Кубани увеличилось до 87. По имеющейся информации, в числе пострадавших находятся 43 ребенка из Карелии.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей.