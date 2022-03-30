Скверная погода в Карелии начинает исправляться

Карельский Гидрометцентр обещает, что холодная весенняя погода к концу недели может улучшиться.

Вторая половина холодной для Карелии недели может оказаться более комфортной в плане погодных условий. Об этом сообщают в Гидрометцентре республики.

«По мере роста атмосферного давления во второй половине недели будет больше прояснений, и дневные температуры повысятся до слабоположительных значений», — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, в минувшие выходные в Карелию пришла непогода в виде метели и сильного ветра. Из-за ухудшения погодных условий госавтоинспекция призывала водителей быть осторожными. По причине непогоды временно были перекрыты участки трассы «Кола».