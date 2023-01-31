Следком Карелии: «На телах погибших обнаружены следы ожогов» (ФОТО)

В соцсетях опубликованы фото с места смертельного пожара в поселке Хелюля Сортавальского района.
Напомним, 9 февраля в 20.56 в поселке Хелюля Сортавальского района произошел пожар в деревянном одноэтажном двухквартирном жилом доме.
Огонь тушили 13 пожарных, используя 3 автоцистерны.
В результате квартира площадью 50 кв.м выгорела полностью. На пепелище были найдены тела 64-летней женщины и 37-летнего мужчины.
По информации МЧС Карелии, двое человек с соседней квартиры были спасены, один из спасенных — 64-летний мужчина — госпитализирован.
Как сообщили в Следкоме, в ходе осмотра на теле погибших обнаружены следы от термического воздействия. В свою очередь, глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграмм-канале «Антидот» отмечает, что по предварительной информации, мужчина и женщины погибли в результате отравления угарным газом.
По факту пожара и гибели людей Следком Карелии проводит проверку.
В соцсети опубликованы фото с места смертельного пожара.
Паблик «Подслушано в Сортавале»
Паблик «Администрация Сортавальского поселения»
Следком Карелии
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