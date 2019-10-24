Подписаться
Новости. Происшествия
10:51, 24 Октября 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Следком Карелии проводит проверку по факту нападения медведя на дрессировщика (ВИДЕО 18+)

Загрузка...

Во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" 23 октября в Олонце медведь напал на дрессировщика, сообщили в Следкоме Карелии.

Следкомом проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг при проведении в Олонце мероприятий цирка-шапито "Аншлаг" индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

По версии следствия, вечером 23 октября 2019 года во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений.

По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе МВД Карелии сообщили, что информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

Сегодня 09:57
Обществоведение
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 2
Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
"Уважаемый владыка, регламент!" 19
23.10.2019 14:46
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
22.10.2019 13:15
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2019 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»