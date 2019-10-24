Следком Карелии проводит проверку по факту нападения медведя на дрессировщика (ВИДЕО 18+)

Во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" 23 октября в Олонце медведь напал на дрессировщика, сообщили в Следкоме Карелии.

Следкомом проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг при проведении в Олонце мероприятий цирка-шапито "Аншлаг" индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, вечером 23 октября 2019 года во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений.

По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе МВД Карелии сообщили, что информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".