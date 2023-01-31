Соцсети: обглоданный скелет собаки нашли в центре села Карелии

В центре поселка Эссойла Пряжинского района обнаружен труп собаки.

Как сообщается в паблике «Подсушано в Суоярви», в субботу, 11 февраля, в центре поселка Эссойла обнаружен обглоданный труп собаки.

«Сегодня в Эссойле в центре во дворах лежал обглоданный скелет собаки. С головой, лапами, хвостом. Ужас! Может, конечно, приволокли собаки его, но берегите, пожалуйста, своих друзей! Закрывайте на ночь и утром рано не выпускайте!» - говорится в сообщении паблика.

Также очевидец рассказал, что сфотографировал весь этот ужас, но публиковать страшные снимки не будет.

Ранее сообщалось, что волки в Суоярви загрызли собаку, которая сидела возле дома на цепи.

Напомним, в Карелии это далеко не первый случай нападения волков на домашних животных в пределах населенного пункта.



Так, в октябре 2022 года хозяйка алабая по кличке Дунай нашла своего питомца разорванным волками недалеко от детского сада в деревне Пяльма Пудожского района.



Дошло до того, что 19 января глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление, увеличивающее размер выплат за отстрел волков.



Если раньше сумма за взрослого волка составляла 10 тысяч рублей, то теперь охотник получит за него 15 тысяч.



В Минприроды Карелии напомнили, что при обнаружении следов хищников в населенном пункте необходимо сразу звонить по номеру +7 921-222-05-25. Кроме того, контакты районных охотинспекторов размещены здесь.