Стало известно, как благоустроят дворы в новом жилом комплексе «Флотилия»

Какими будут дворовые территории в новом ЖК «Флотилия», который строится на пересечении улицы Антонова и Онежской флотилии в Петрозаводске, рассказали в компании «Баренц Групп».

Напомним, строительная компания «Баренц Групп» начинает реализацию еще одного комплексного проекта рядом с прибрежной зоной Онежского озера.

Жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. Это живописное место, где можно наслаждаться потрясающими видами на Онежское озеро.

Одно из преимуществ нового жилого комплекса – в нем, как и в других жилых районах, построенных компанией «Баренц Групп», будет реализован проект «Безопасный двор». Что это означает?

Проект ЖК «Флотилия» предусматривает благоустройство дворовых территорий, которые будут достаточно просторными, с большим количеством парковочных мест и обустройством детской площадки. Для безопасности малышей, детская площадка будет огорожена забором.

Чтобы обеспечить безопасное и комфортное проживание, на всей территории жилого комплекса «Флотилия» будут установлены камеры видеонаблюдения. Они будут следить за порядком на объектах общего пользования в подъездах, на парковках, на детской площадке.

В проект придомовой территории заложен принцип безбарьерной среды. Не будет ступенек и препятствия для попадания с улицы в подъезд. Это делается для удобства людей с ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми – чтобы было комфортно заезжать в дом с колясками. Не забыли и про велосипедистов, для которых также важна безбарьерная среда.

Напомним, что рядом с ЖК «Флотилия», в пешей доступности находится парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив. Планируется поэтапное развитие парка (создание экотропы, пляжной и концертной зон, площадки для воркаута, фотозоны, вейк-парка, фуд-кортов, спуска в карьер для дайевров и многое другое).

Рядом с жилым комплексом «Флотилия» - школы, детские сады, поликлиника, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В настоящее время идут работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.



Наличие квартир можно посмотреть на сайте.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

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