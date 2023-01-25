Строительная компания «СФК» совместно со Сбербанком запускает акцию «Ипотека пополам»

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Новости. Общество
10:00, 01 Февраля 2023

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В рамках спецпредложения ваша ипотека делится на две части.

Первая половина кредита выдаётся в день сделки, вторая — к моменту ввода дома в эксплуатацию. Таким образом  платежи на этапе строительства снижаются в 2 раза.

Программа подойдёт в первую очередь тем, кто снимает жилье, и хочет снизить финансовую нагрузку до переезда в новую квартиру.

В акции участвуют все квартиры в жилом комплексе «Новая жизнь».

Рассмотрим ваши условия по ипотеке на конкретном примере.

Объект:  3-комнатная квартира стоимостью 6 210 000 руб.

Первоначальный взнос: 15% — 931 500 руб.

Процентная ставка: 5,7%

Платежи: до 31.08.2023 г. ежемесячный платеж  составит 15 318 руб. С 01.09.2023 года — 30 636 руб.

Согласитесь, очень удобно.

Напомним, что жилой комплекс «Новая жизнь» — это 4-этажный дом на Перевалке, в 5 минутах от Центра. В шаговой доступности расположены магазины, школы, детские сады. Закрытая территория с детской и спортивной площадками, просторный паркинг — залог вашего комфортного проживания. А среди планировок каждый найдёт свою просторную трехкомнатную квартиру с двумя балконами, удобную европланировку, оригинальный вариант с террасой или квартиру для небольшой семьи.

Отделку от застройщика вы также можете включить в сумму ипотеки. Это особенно удобно, учитывая, что ставка на стартует от 5,7% по семейной ипотеке.

 Вы сможете оптимизировать свои расходы и приобрести новую квартиру, избежав высокой платы за ипотеку. Это тот случай, когда ради приобретения желанных квадратных метров вам не придётся жертвовать комфортом и удобством.

Подробнее об условиях ипотечной программы можно узнать в офисах продаж и по телефону 44-55-55.

 * Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия № 1481. Первоначальный взнос от 15%, процентная ставка от 5,7%, срок кредита — до 30 лет, максимальная сумма кредита — 6 млн. руб. Застройщика АО «Строительное предприятие № 1». Проектная декларация на сайте

Основные условия кредитования
Период действия программы: До 1 июля 2024 года. Цель кредита: Приобретение готового или строящегося жилья от юрлица или ИП; Приобретение дома от юрлица или ИП; Строительство дома самостоятельно или с помощью юрлица или ИП. Срок завершения строительства не ограничен условиями программы.Валюта кредита: Рубли РФ. Минимальная сумма кредита: 300 000 ₽. Максимальная сумма кредита: 12 000 000 ₽ — для объектов в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 000 000 ₽ — для объектов в других регионах. Срок кредита: От 12 месяцев до 30 лет. Первоначальный взнос: От 15%. Обеспечение по кредиту. Для готового жилья: Залог кредитуемого объекта. Если залог кредитуемого объекта невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящееся жильё. Если залог прав требования невозможен, понадобится залог другой недвижимости или поручительство физлица. Для строительства жилого дома: На период строительства — залог другой вашей недвижимости (в случае строительства с подрядчиком) или поручительство физлица. После строительства — залог жилого дома. Страхование: Залоговое имущество

Реклама / ООО «Строительно финансовая компания» / ИНН1001097734

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