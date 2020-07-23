Суд Петрозаводска продлил зампредседателю Петросовета Матвееву и его подельнику Ивину ЗОД

Судья горсуда Петрозаводска Елена Голяева продлила зампредседателю Петросовета Валерию Матвееву и его подельнику Александру Ивину так называемый ЗОД – запрет определенных действий до 9 сентября.

Первый раз эту меру пресечения суд применил к ним 12 мая. И сейчас Матвееву и Ивину по-прежнему запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 часов утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений, жалоб и ходатайств, связанных с их уголовными делами.

В публикации от 19 мая "Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев признал свою вину" мы предположили, что заключение досудебного соглашения Валерием Матвеевым способно привести к новым резонансным уголовным делам. Именно так и произошло 17 июля, когда сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии был задержан и на следующий день арестован председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Следком Карелии обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере: ст.290 ч.6 Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что Валерий Матвеев был арестован 20 марта по обвинению в получении взятки в 2 млн. рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали уже названный Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники.