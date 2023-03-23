Светофор в центре Петрозаводска перестал быть «умным» (ФОТОФАКТ)

Перекресток улиц Гоголя и Красноармейской в Петрозаводске вернулся к прежней схеме движения.

Светофоры на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска вернулись к прежней схеме движения. Фотографию перекрестка прислал в редакцию читатель «Столицы на Онего».

Судя по фото, светофоры на пересечении улиц вновь работают по времени.

Ранее автомобилисты Петрозаводска пожаловались на сломавшийся светофор, что привело к транспортному коллапсу в центре карельской столицы.

В мэрии Петрозаводска уточнили, что оборудование, предоставленное в качестве пилотного проекта, вышло из строя, и обещали в ближайшее время отремонтировать светофор.

Предварительный ремонт начался вечером 23 марта.

Как уточнил источник «Столицы на Онего», днем 14 марта перед светофором скопилась достаточно большая пробка. Автомобили по Гоголевскому мосту стоят вплоть до начала Лососинского шоссе.