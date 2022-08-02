Свое 50-летие экс-спикер горсовета Петрозаводска встречает за решеткой

Сегодня у бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, арестованного по обвинению во взяточничестве, юбилей.

Геннадию Боднарчуку сегодня, 9 августа, исполняется 50 лет, и он встречает свой юбилей на нарах. Это уже третий день рождения, который экс-спиекер Петросовета отмечает за решеткой.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъвляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.