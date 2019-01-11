Учителя Петрозаводска получат обещанные деньги на следующей неделе, заверили в мэрии

Педагоги школ Петрозаводска получат дополнительные стимулирующие выплаты на следующей неделе, сообщили в пресс-службе администрации города.

Министерством образования Республики Карелия Петрозаводскому городскому округу открыты предельные объемы финансирования по субвенции на стимулирующие выплаты педагогам школ.

Выплаты учителям муниципальных общеобразовательных организаций планируется произвести на следующей неделе.

Ранее педагоги петрозаводских школ заявили, что обещанные им еще до Нового года премии до сих пор не выплатили.

По информации заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник, дополнительные средства для выплат учителям городских школ перечислены администрации Петрозаводска.