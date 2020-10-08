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В чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал? (ОПРОС)

Новости. Общество
15:41, 09 Октября 2020
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Жалобы на работу общественного транспорта регулярно поступают в администрацию Петрозаводска.

Так, 6 октября горожане создали петицию в адрес Путина, в которой потребовали наладить работу общественного транспорта в Петрозаводске. Авторы обращения рассказали, что устали от грязных автобусов, хамства водителей, срывов графика движения.

С этими же жалобами обращались горожане и в администрацию Петрозаводска.

Также поступали обращения по поводу плохой работы маршрутных автобусов и несоблюдения водителями санитарных требований, введенных в связи с пандемией коронавируса, и главе Карелии Артуру Парфенчикову.

В результате мэрия собрала совещание, где обсудили неудовлетворительную работу общественного транспорта, а в ходе мероприятия было принято решение обратиться в прокуратуру с просьбой проверить общественный транспорт.

В свою очередь, глава Карелии также пообещал усилить контроль за маршруточниками.

Как вы считаете: В чьих руках должен быть общественный транспорт, чтобы он хорошо работал?

Ответить на вопрос можно здесь.

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