В горсуде Петрозаводска вновь судят инструкторов лагеря "Сямозеро", где погибли 14 детей

Судья Петрозаводского городского суда Наталья Гуляева начала повторное рассмотрение дела инструкторов ООО "Парк-Отель "Сямозеро", где во время шторма утонули 14 детей.

Ранее Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

На сегодняшний день в Петрозаводском городском суде судья Наталья Гуляева начала повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере, сообщается на сайте судебной инстанции.

На скамье подсудимых молодые инструкторы – Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Круподерщикова защищает адвокат Дмитрий Маслов, Ильина – Иван Варфоломеев.

"Восьмого февраля состоялось третье заседание по Сямозерскому делу. Вновь начали зачитывать показания детей, - сказал адвокат Дмитрий Маслов. – В деле 300 томов, так что рассмотрение продлится не менее полугода. Следующее заседание назначено на 1 марта".

Напомним, первый приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.



Столица на Онего

Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора – Коваленко и Котович. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения. Обвиняемые сказали последнее слово и ждут решения суда.