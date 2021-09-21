В Карелии ликвидировали бочку с опасным содержимым

Прежде из старой поврежденной бочки в поселке Заречный на землю успело вылиться около 200 литров мазута, который пропитал грунт.

Бочку с опасными отходами вывезли из Заречного, информирует костомукшское сетевое издание «64 параллель онлайн». Емкость вывозили специалисты ООО «Гринтэк».

Сообщается, что летом прошлого года из бочки начало вытекать содержимое, поскольку старую емкость повредили в ходе работ по планировке частного земельного участка, на котором она стояла. Собственник участка обратился в администрацию. К тому моменту, как отверстие заделали, на землю успело вылиться около 200 литров мазута, который пропитал грунт. Отходы убирали до самой зимы.

«Ликвидации опасного объекта с территории предшествовала длительная работа как по откачке оставшегося мазута, устранению протечки и последствий разлива, так и по подготовке соответствующей документации на утилизацию отходов нефтепродуктов. Для решения не самого сложного, на первый взгляд, вопроса потребовались совместные усилия специалистов ГОЧС администрации, МЧС, АО «Карельский окатыш», ООО «Тритон промсервис», — цитирует издание сообщение пресс-службы администрации Костомукшского городского округа.

Теперь предстоит устранить «многолетние протечки нефтепродуктов» там, где стояла бочка, сообщает «64 параллель онлайн».

Напомним, в поселке Заречный из большой бочки, оставшейся от старой котельной, летом 2020 года начал вытекать мазут. Было установлено, что частичный разлив нефтепродуктов произошел из-за повреждения емкости. Прокуратура провела проверку, виновник был найден. Его оштрафовали.