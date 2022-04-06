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В Карелии объявлен сбор помощи семье, потерявшей в пожаре двух человек

Новости. Общество
13:00, 10 Апреля 2022
фото: © СУ СК РФ по РК

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Жителей Карелии просят помочь матери и ребенку, пострадавшим на пожаре в Прионежском районе.

Во вторник, 12 апреля, состоится прощание с Дмитрием и Алексеем Кондыба, которые погибли в пожаре в своем доме в Новой Вилге. Об этом сообщает знакомая семьи в соцсети.

Прощание пройдет с 10.00 до 11.00  в траурном зале на улице на Вольной, с 11.30  на площади у церкви в поселке Новая Вилга. Похоронят отца и сына на Нововилговском сельском кладбище.

«Ребята, Димина жена и младший сын 4 лет сейчас в больнице. Все имущество сгорело, жену увезли в одной футболке. Пожалуйста, кто чем может, помогите этой семье! Можно бабушке на номер телефона, можно вещами или еще какой-то помощью. Связь держите с бабушкой, жена пока не в состоянии выходить на связь. +7 (911) 663-42-39 Вера Владимировна Т ( Бабушка)», - пишет в соцсети бывшая сослуживец Дмитрия.

Ранее сообщалось, что в пожаре в жилом доме в Новой Вилге погибли отец и ребенок. Мать и еще один ребенок госпитализированы. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара. Прокуратура организовала проверку.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал предоставить временное жилье матери и ребенку, которые пострадали в пожаре в Прионежье.

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