В Карелии пообещали к 2024 году создать проект ремонта 6-километрового участка опасной дороги

Дорога «Калевала — Лонка» включена в сеть опорных дорог, в правительстве пообещали не позднее 2024 года создать проект по ремонту опасного участка.

Как сообщили в правительстве Карелии, дорога Р-21 «Калевала-Лонка» была включена в опорную сеть автодорог РФ в республике.

Планируется за пять лет привести дорогу в нормативное состояние. В частности, в 2023–2024 годах будет разработана проектная документация на реконструкцию участка дороги с 60 по 66 километр. Сроки ремонта определятся после завершения разработки проекта.

В правительстве напомнили, что в нынешнем году ремонтируется 12-километровый участок дороги. Ремонт планируется закончить до конца сентября 2023 года.

Ранее прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить управление автодорог отремонтировать трассу «Кола-Калевала-Лонка». Суд встал на сторону надзорного органа и обязал Минтранс Карелии отремонтировать опасный участок трассы.