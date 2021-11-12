В Карелии прооперировали подростка, который мыл полы, чтобы заработать на лечение

В Костомукше собрали 300 тысяч рублей и прооперировали 14-летнего подростка, который ранее устроился на подработку, чтобы собрать деньги себе на лечение.

Напомним, 14-летний подросток из Костомукши страдал от деформации коленного сустава, ему нужна была операция, которая по квоте должна была пройти в 2022 году. Но мама мальчика опасалась, что пока до них дойдет очередь, изменения станут необратимыми. Чтобы заработать 300 тысяч рублей, требуемые на лечение, мама с сыном старались изо всех сил: мальчик даже пошел мыть полы.

Об этой истории рассказал федеральный канал.

В результате, как сообщает «64 параллель», мама подростка обратилась в фонд «Живой город», чтобы собрать нужную сумму и сделать операцию в декабре. Средства для мальчика собирали в рамках акции «Щедрый вторник». А после освещения ситуации в местных и федеральных СМИ помощь оказали и люди из разных городов.

«Через несколько дней после объявления сбора нужная сумма была у фонда в наличии, и 9 декабря подростку сделали долгожданную операцию в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера», — сообщает «64 параллель».

Операция, по словам мамы подростка, прошла успешно. Она длилась два с половиной часа, которые показались вечностью.

На следующий день после операции подростка перевели в палату к маме, еще день спустя он смог сесть. Нога сильно болит, но мальчик держится. Врачи говорят, что к 15 декабря он должен уверенно стоять на ногах, чуть позже — сделать первые шаги.

«Я так благодарна тем, кто откликнулся, кто поддержал нас. И Дима передает им всем низкий поклон», — сказала мама подростка Анна.

Если все сложится хорошо, Новый год Дима и Анна встретят дома.

Ранее Минздрав Карелии сообщал, что подростка из Костомукши должны прооперировать бесплатно.