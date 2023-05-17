В Карелии семья спасателя потеряла все нажитое на пожаре, где погибла молодая женщина

Трагедия произошла 26 мая в Пудожском районе Карелии.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности населения, семья пожарного потеряла дом и имущество после возгорания в поселке Кубово.



«26 мая сгорел дом, в котором вместе с семьей жил наш сотрудник Сергей Егоров, пожарный ПЧ-52. Возгорание произошло в той части, которая принадлежала соседям спасателя. Огонь быстро распространился и в итоге выгорела практически вся деревянная конструкция. Семья потеряла все из-за пожара», - говорится в сообщении.



Организован сбор помощи. Все, кто хочет помочь спасателю и его семье, могут позвонить по телефонам 8 (814-52) 5-16-84 и 8 (814-52) 3-43-01.



Напомним, днем 26 мая в поселке Кубово сгорел двухквартирный дом. На пепелище огнеборцы обнаружили труп женщины 1990 года рождения.



По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, заявили в Следкоме Карелии.