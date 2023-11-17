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В Петрозаводске вновь будут судить владельца фирмы, отвечавшей за ремонт карельских дорог

Новости. Общество
13:23, 20 Ноября 2023
фото: © wirestock / Freepik

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По делу Игоря Чичина вновь было возобновлено производство, однако бизнесмена будут судить заочно.

В Петрозаводском городском суде возобновляется производство по уголовному делу в отношении хозяина дорожной фирмы «Ремстройкомплект» Игоря Чичина. Об этом журналисту «МК в Карелии» сообщил адвокат обвиняемого.

Следком Карелии обвиняет 57-летнего бизнесмена, чья фирма с 2015 по 2017 год отвечала за ремонт и содержание дорог в Карелии, в нескольких коррупционных преступлениях. По версии следствия, Игорь Чичин шесть раз получал взятки, а также один раз взятку давал.

Особенность нынешнего дела состоит в том, что бизнесмена будут судить заочно.

Почему так случилось и где находится обвиняемый, читайте в новости «МК в Карелии».

Напомним, уголовное дело против Игоря Чичина, которого обвиняли в получении взяток, было возбуждено в конце апреля 2018 года. При этом сумма полученных взяток оценивалась в 15 млн рублей. Бизнесмен вначале был помещен в СИЗО, а затем отпущен под домашний арест

Однако затем Чичин уклонялся от явки на заседания, суд изменил ему меру пресечения, постановив заключить под стражу, и объявил в розыск. Но бизнесмена больше не нашли.

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