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В районе «Talojarvi. Город у воды» будет действовать автономная локальная очистка сточных вод (ФОТО, ВИДЕО)
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В районе «Talojarvi. Город у воды» будет действовать автономная локальная очистка сточных вод (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Общество
17:01, 21 Июня 2023

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В новом экологическом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» на первой береговой линии Онежского озера устанавливают локальные очистные сооружения.

Продолжаем следить за тем, как активно строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера район «Talojarvi. Город у воды».

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности.

Экологичность, забота об окружающей среде – важная составляющая проекта «Talojarvi. Город у воды» так как новый район находится рядом с Онежским озером - уникальным по своей чистоте водным объектом. Именно поэтому при проектировании нового района была продумана установка здесь локальной системы очистки ливневых сточных вод, которая будет обслуживать жилой комплекс.

Установка так называемых ЛОС – локальных очистных сооружений в настоящее время проводится в «Talojarvi» силами подрядной организации. Сбор в специальные емкости, а также очистка и отведение сточных вод, - будут производиться с использованием современного оборудования и новейших методов обеззараживания.

Напомним, «Talojarvi. Город у воды» - это большой район с развитой социальной инфраструктурой, масштабным благоустройством, начиная с дворовых территорий и заканчивая сетью велодорожек, прогулочных зон и набережной. В центре «Talojarvi» предусмотрена зеленая зона - парк площадью 3 гектара.

Недавно в новом районе провели асфальтированную дорогу к первым трем домам, и именно с этой территории началось озеленение «Talojarvi» – вдоль дороги посадили около двух десятков хвойных и кленовых деревьев.

Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или,  записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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