В районе "TALOJARVI. Город у воды" начали благоустраивать набережную (ФОТО)

Набережная станет центром притяжения в новом районе "TALOJARVI. Город у воды", который строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера.

Продолжаем следить за ходом строительства нового района Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды". В настоящее время здесь начались работы по благоустройству береговой территории.

Строители провели подготовку площадки под набережную, которая станет местом притяжения не только жителей нового района, но и всего города.

Напомним, что согласно проекту в районе "TALOJARVI. Город у воды" будет собственная набережная, по всей длине которой, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут.

Функционально пространство набережной будет поделено на зоны с учетом потребностей и интересов разных групп людей.



Фото: Проект новой набережной г. Петрозаводск

Здесь будут расположены места для проведения досуга как для молодых семей с маленькими детьми, молодежи, так и для людей более старшего возраста:

Детские игровые комплексы на берегу Онежского озера

Набережная будет оборудована для детей разного возраста и их родителей.

Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных материалов, которые не будут включать яркие цвета. Покрытия выполняются из высокотехнологичных материалов для обеспечения ударопоглощения и безопасности.

Площадки для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе дорожка для бега и езды на велосипеде

На них располагаются спортивные элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Все уличные тренажёры соответствуют современным технологиям.

По всей длине набережной, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут

Центром притяжения новой набережной планируется сделать причал для лодок, откуда жители города смогут любоваться видами карельской природы, а также делать красивые снимки.

Прогулочный маршрут спроектирован таким образом, чтобы каждый смог насладиться красотой природы – либо с простого уединенного места для отдыха, либо с детской площадки или велодорожки.

Места общественного питания

Прогуливаясь по берегу Онежского озера, горожане всегда смогут найти место, где можно с комфортом выпить чашечку кофе или съесть хотдог. При этом не нужно будет искать свободную скамейку, так как в проекте предусмотрено достаточное количество мест для перекуса на свежем воздухе.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством.

В настоящее время в новом районе уже провели первую асфальтовую дорогу к строящимся домам, вдоль которой высадили деревья.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или, записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

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