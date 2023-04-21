Реклама

В районе "TALOJARVI. Город у воды" начали благоустраивать набережную (ФОТО)
Новое
Сегодня 16:48
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

В районе "TALOJARVI. Город у воды" начали благоустраивать набережную (ФОТО)

Новости. Общество
16:48, 26 Июня 2023

Новости партнеров

Набережная станет центром притяжения в новом районе "TALOJARVI. Город у воды", который строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера.

Продолжаем следить за ходом строительства нового района Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды". В настоящее время здесь начались работы по благоустройству береговой территории.

Строители провели подготовку площадки под набережную, которая станет местом притяжения не только жителей нового района, но и всего города.

Напомним, что согласно проекту в районе "TALOJARVI. Город у воды" будет собственная набережная, по всей длине которой, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут.

Функционально пространство набережной будет поделено на зоны с учетом потребностей и интересов разных групп людей.


Фото: Проект новой набережной г. Петрозаводск

Здесь будут расположены места для проведения досуга как для молодых семей с маленькими детьми, молодежи, так и для людей более старшего возраста:

Детские игровые комплексы на берегу Онежского озера

Набережная будет оборудована для детей разного возраста и их родителей.

Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных материалов, которые не будут включать яркие цвета. Покрытия выполняются из высокотехнологичных материалов для обеспечения ударопоглощения и безопасности.

Площадки для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе дорожка для бега и езды на велосипеде

На них располагаются спортивные элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Все уличные тренажёры соответствуют современным технологиям.

По всей длине набережной, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут

Центром притяжения новой набережной планируется сделать причал для лодок, откуда жители города смогут любоваться видами карельской природы, а также делать красивые снимки.

Прогулочный маршрут спроектирован таким образом, чтобы каждый смог насладиться красотой природы – либо с простого уединенного места для отдыха, либо с детской площадки или велодорожки.

Места общественного питания

Прогуливаясь по берегу Онежского озера, горожане всегда смогут найти место, где можно с комфортом выпить чашечку кофе или съесть хотдог. При этом не нужно будет искать свободную скамейку, так как в проекте предусмотрено достаточное количество мест для перекуса на свежем воздухе.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности.  Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством.

В настоящее время в новом районе уже провели первую асфальтовую дорогу к строящимся домам, вдоль которой высадили деревья.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или,  записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

----------------------------------------------------------------------

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
20.06.2023, 10:24
Стало известно, кто будет управлять Петрозаводском вместо Владимира Любарского

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.