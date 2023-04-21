В районе "TALOJARVI. Город у воды" начали благоустраивать набережную (ФОТО)

Набережная станет центром притяжения в новом районе "TALOJARVI. Город у воды", который строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера.
Продолжаем следить за ходом строительства нового района Петрозаводска "TALOJARVI. Город у воды". В настоящее время здесь начались работы по благоустройству береговой территории.
Строители провели подготовку площадки под набережную, которая станет местом притяжения не только жителей нового района, но и всего города.
Напомним, что согласно проекту в районе "TALOJARVI. Город у воды" будет собственная набережная, по всей длине которой, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут.
Функционально пространство набережной будет поделено на зоны с учетом потребностей и интересов разных групп людей.
Здесь будут расположены места для проведения досуга как для молодых семей с маленькими детьми, молодежи, так и для людей более старшего возраста:
Детские игровые комплексы на берегу Онежского озера
Набережная будет оборудована для детей разного возраста и их родителей.
Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных материалов, которые не будут включать яркие цвета. Покрытия выполняются из высокотехнологичных материалов для обеспечения ударопоглощения и безопасности.
Площадки для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе дорожка для бега и езды на велосипеде
На них располагаются спортивные элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Все уличные тренажёры соответствуют современным технологиям.
По всей длине набережной, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут
Центром притяжения новой набережной планируется сделать причал для лодок, откуда жители города смогут любоваться видами карельской природы, а также делать красивые снимки.
Прогулочный маршрут спроектирован таким образом, чтобы каждый смог насладиться красотой природы – либо с простого уединенного места для отдыха, либо с детской площадки или велодорожки.
Места общественного питания
Прогуливаясь по берегу Онежского озера, горожане всегда смогут найти место, где можно с комфортом выпить чашечку кофе или съесть хотдог. При этом не нужно будет искать свободную скамейку, так как в проекте предусмотрено достаточное количество мест для перекуса на свежем воздухе.
Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством.
В настоящее время в новом районе уже провели первую асфальтовую дорогу к строящимся домам, вдоль которой высадили деревья.
Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или, записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.
Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.
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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group
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