Валаам закрыли еще на две недели

Глава Карелии продлил запрет на посещение Валаама до 15 июня.

"Некоторые ограничения, действовавшие на сегодняшний день, вынуждены продлить. Так, посещение территории природного парка "Валаамский архипелаг" с целью отдыха и туризма остается под запретом до 15 июня, – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в гостиницах острова остались только тех, кто постоянно там живет, к примеру, сотрудники строительных компаний, которые завершают реставрационные работы. Новых посетителей привозить на остров запрещено и по воде, и по воздуху, вертолетом.

Напомним, туристы, приезжающие в Рускеалу, могут не сидеть на двухнедельном самокарантине.