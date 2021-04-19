Верховный суд Карелии оставил за решеткой бизнесмена, осужденного за взятку депутату Матвееву

Верховный суд Карелии 19 апреля оставил в силе приговор строителю Александру Ивину, признанному виновным в даче взятки зампредседателя Петросовета Валерию Матвееву.

Напомним, что Александру Ивину за дачу взятки депутату Матвееву петрозаводский суд назначил наказание в виде трех лет колонии строгого режима и обязал выплатить 12 миллионов рублей штрафа.

Так, 19 апреля апелляционная инстанция Верховного суда республики рассмотрела жалобу строителя Александра Ивина на приговор петрозаводского городского суда и оставила его без изменений. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Дмитрий Маслов, в настоящее время защищающий Александра Ивина.

«Мы просили заменить назначенный Ивину реальный срок лишения свободы на условный, - рассказал Дмитрий Маслов. – Кроме того, ходатайствовали о снижении назначенного ему 12-миллионного штрафа, который он едва ли когда-нибудь выплатит, тем более что еще в июне 2016 года Арбитражный суд Карелии признал Ивина банкротом. Однако Верховный суд, к сожалению, не прислушался к нашим просьбам и оставил приговор петрозаводского суда в силе».

По информации Дмитрия Маслова, они намерены обжаловать это решение апелляционной инстанции Верховного суда РК в Третий кассационный суд Санкт-Петербурга.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева признала фактического руководителя строительной компании "Полит-Консалт" Александра Ивина виновным в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву и приговорила его к трем годам колонии строгого режима и 12 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Напомним, это коррупционное уголовное дело связано со строительством жилого комплекса "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске. Подконтрольная Ивину фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство здесь среднеэтажных домов. По версии карельского Следкома, Александр Ивин и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях "Черники" надстроить еще один этаж.

Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. За помощью в решении этого вопроса Ивин и Кротов обратились к Матвееву, которому с 2018 по 2019 год передали два из предполагаемых к передаче четырех миллионов рублей.

23 декабря Петрозаводский суд назначил Матвееву 3,5 года колонии строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за получение взятки. Приговор вступил в законную силу.

Кротов сразу же написал явку с повинной о даче им вместе с Ивиным денег Матвееву. Поэтому, согласно закону, Кротов был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении. Ивин же получил реальный срок лишения свободы и огромный штраф.