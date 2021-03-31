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Власти Петрозаводска просят УФАС проверить обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках

Новости. Общество
09:17, 01 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник направила в Управление федеральной антимонопольной службы обращение с просьбой провести проверку обоснованности планируемого повышения стоимости проезда в автобусах до 37 рублей.

Напомним, повышение стоимости проезда в маршрутных автобусах Петрозаводска произойдет 10 апреля. Стоимость билета будет составлять 37 рублей в автобусах ООО "АТП", ООО "АТП- 2", ООО "АТП-3", ООО "Автосити" и ООО "Транспортная компания", то есть на маршрутах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22. Информация об этом появилась в минувшую среду, 31 марта, на портале общественного транспорта Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии города, представители транспортных компаний, осуществляющих автобусные перевозки в Петрозаводске, уведомили администрацию о планируемом повышении стоимости проезда на 15,6 %.

"Так, согласно полученным письмам, на 5 рублей вырастет цена за одну поездку в автобусах №№ 1, 2, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 22, обслуживаемых компаниями ООО "Авто Сити", ООО "Транспортная компания", ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3". Произойдет это с 10 апреля 2021 года, несмотря на отсутствие улучшения качества обслуживания пассажиров. Отметим, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу, в социальных сетях и иных ресурсах Администрации ежедневно поступают обращения горожан на срывы расписания, трудности с оплатой с помощью онлайн-терминалов, плохое состояние транспорта и неподобающее поведение водителей. Нарушения фиксируются также сотрудниками администрации и надзорных органов", - говорится в сообщении администрации города.

В связи с этим власти Петрозаводска обратились в Управление федеральной антимонопольной службы по Карелии с просьбой инициировать проверку обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

"Прошу в пределах полномочий провести соответствующую проверку на предмет обоснованности и законности поднятия ООО "АТП", ООО "АТП 2", ООО "АТП 3", ООО "АвтоСити", ООО "Транспортная компания" тарифа на перевозку по муниципальным маршрутам регулярного сообщения на территории Петрозаводского городского округа, а также соответствия действий перевозчиков антимонопольному законодательству, - говорится в обращении Ирины Мирошник. - В случае выявления нарушений по вышеуказанным фактам прошу воспользоваться одним из полномочий антимонопольного органа, предусмотренных ст. 23 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", а также рассмотреть возможность привлечения перевозчиков к установленной законом ответственности".

Напомним, повышение цен на проезд в маршрутках Петрозаводска с 28 до 32 рублей в 2019 году стало поводом для судебных тяжб. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга подтвердил законность решения Арбитражного суда Карелии, признавшего наличие сговора в действиях владельцев "маршруток" при повышении цен на проезд. Транспортные предприятия получили миллионные штрафы.

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Комментарии

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Изя
2021-04-01 10:06:50
Так . если вся экономика разбалансирована , все гребут как во время чумы ( цены на бензин и др) . Это называется трындец государству и соотв. людям .
Кузя
2021-04-01 10:02:42
Разные "уфасы, карелиястаты" и прочие не нужные структуры, распустить и билеты будут стоить по 15 рублей, не умеют у нас думать о людях,к сожалению...
Os
2021-04-01 09:43:20
Власти Петрозаводска могли бы и новые маршруты открыть с новым перевозчиком. Все равно нынешний не местный, а федеральный.
кир
2021-04-01 09:21:18
Ничего у них не выйдет. Как с сахарным песком, - сказал знающий кот.
Гость
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