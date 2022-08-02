Водитель, протаранивший бетонное ограждение в райцентре Карелии, был подшофе

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Сегеже, где автомобиль врезался в ограждение.
Напомним, в четверг, 11 августа, в 5.03 в Сегеже легковой автомобиль на полном ходу врезался в преграду.
По данным Госавтоинспекции республики, за рулем автомобиля "ВАЗ" находился 22-летний водитель. Он не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.
В результате ДТП водитель получил травмы.
В ходе оформления ДТП автоинспекторы установили, что водитель, 22-летний житель Сегежи, находился с признаками алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, трое детей пострадали в страшной аварии у дачного поселка в Карелии.
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