Водитель, протаранивший бетонное ограждение в райцентре Карелии, был подшофе

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Сегеже, где автомобиль врезался в ограждение.

Напомним, в четверг, 11 августа, в 5.03 в Сегеже легковой автомобиль на полном ходу врезался в преграду.

По данным Госавтоинспекции республики, за рулем автомобиля "ВАЗ" находился 22-летний водитель. Он не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы.

В ходе оформления ДТП автоинспекторы установили, что водитель, 22-летний житель Сегежи, находился с признаками алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, трое детей пострадали в страшной аварии у дачного поселка в Карелии.