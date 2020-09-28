Задержанный у суда Карелии защитник осужденного за педофилию Дмитриева вышел из полиции

Полиция составила протокол за проведение пикета на задержанного утром у Верховного суда Карелии историка Анатолия Разумова и отпустила его.

Ранее у здания Верховного суда Карелии сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова после того, как он развернул плакат в поддержку исследователя сталинских репрессий Дмитриева, осужденного за педофилию.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сейчас Разумов вышел из полиции и вернулся к зданию суда.

Разумов заявил, что дал объяснения полицейским. На него в итоге был составлен протокол по части 20. 2, часть первая - за проведение пикета рядом с Верховным судом Карелии.

"Полиция считает, что представитель группы поддержки Дмитриева организовал одиночный пикет. Ему предстоит вызов в суд", - сообщил наш корреспондент.

Напомним, Верховный суд республики сегодня продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 3,5 года колонии строгого режима.

"Судебные прения не завершены. Продолжаем. Осталось высказаться по существу дела во второй инстанции осужденному, защитнику. Все. Последнее слово и итоговое решение, я думаю, наверно, сегодня. Это было бы логично", - заявил защитник интересов потерпевших Игорь Перов.

Ранее сообщалось, что Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.