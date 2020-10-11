Закрытая Парфенчиковым сельхозярмарка продолжает работать в Петрозаводске (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка у "Лотос Плазы" сегодня вновь открылась для посетителей, несмотря на запрет главы Карелии.

Напомним, что 9 октября сельскохозяйственная ярмарка открылась, 10 октября ее посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил тогровлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Но вопреки запрету организаторы ярмарки 11 октября возобновили торговлю.

А тем временем, словно не замечая бойкой ярмарочной торговли, Артур Парфенчиков с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник составили обращение, перечислив условия, при которых сельхозярмарка сможет вновь начать работу.

Обращение с условиями Артур Парфенчиков опубликовал 11 октября на своей официальной странице в соцсети.

В одном из пунктов обращения значилось, что для прекращения несанционированной торговли необходимо привлечь Роспотребнадзор и МВД.

Тем не менее, в понедельник, 13 октября, как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сельхозярмака в 10.00 вновь начала свою работу.

Ранее сообщалось, что на ярмарочной площади у ТРК "Лотос Плаза" вовсю идет торговля. Торговцы вооружились масками и перчатками, обтянули палатки пленкой, развесили предупреждающие объявления, что без средств защиты никого обслуживать не будут, и без разрешения возобновили работу сельскохозяйственной ярмарки.