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Защита осужденных фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии вновь обжаловала приговор

Новости. Криминал
11:50, 09 Ноября 2021
фото: Столица на Онего / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

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Защита экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, подала жалобу на приговор в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Адвокат Михаил Шогин, представляющий интересы предпринимателя Степана Морозова, и адвокат Анатолий Шведченко, действующий в интересах экс-чиновника Сергея Максимова, направили кассационные жалобы в Третий кассационный суд общей юрисдикции. Об этом «Столице на Онего» заявил адвокат Михаил Шогин.

Заседание в Третьем кассационном суде состоится 14 декабря.

Ранее бывший заместитель главы Госкомимущества республики Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были осуждены за взятки.

Суд установил, что Сергей Максимов совместно с бывшим председателем Госкомимущества республики Денисом Косаревым получали взятки от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также судом установлено, что Морозов в период с 12 марта по 31 июля 2015 года передал Максимову и Косареву в качестве взятки 480 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Затем сообщалось,  что суд изменил приговор фигурантам из-за истечения срока давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). В итоге Сергею Максимову назначенный ранее срок лишения свободы был снижен до 11 лет 10 месяцев, а сумма штрафа была уменьшена до 17,5 млн рублей. Кроме того, был снижен до 5 млн рублей размер штрафа, назначенного в качестве наказания Степану Морозову. Приговор суда в отношении обоих фигурантов вступил в законную силу.

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Комментарии

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ото
2021-11-09 12:46:44
Самобытные себе делянку нашли. Чужих вон.
demari
2021-11-09 12:17:30
Истинные сторонники ЕР .
ото
2021-11-09 11:58:29
Шогин шутить не будет.
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