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Завершается строительство нового дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:00, 31 Мая 2023
фото: © "СФК"

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Квартиры на завершающей стадии строительства особенно привлекательны по нескольким причинам.

- Скорый переезд.

- Можно лично оценить квартиру, дом, локацию. Уже не по буклету, а по фактическому исполнению.

- Исключение затрат на долгосрочную аренду жилья.

В «СФК» есть именно такой объект, который не надо долго ждать! 1-ый этап жилого комплекса «Новая жизнь» будет сдан этой осенью!

На данный момент уже выполнены все фасадные работы, остеклены окна. Заканчивается остекление балконов и лоджий. Ведутся внутренние отделочные, сантехнические и электромонтажные работ.

За счёт удобной локации дома в пешем доступе  вся инфрастуктура: детские сады, школы, дом творчества детей и юношества №2, детская школа искусств им. М.А. Балакирева, магазины, спортивные клубы, рестораны, остановки общественного транспорта, авто и ж/д вокзалы.

Важное преимущество новостройки - закрытая территория. Здесь будут обустроены детская и спортивная площадки, в стороне от активных зон есть просторная парковка. По всему периметру предусмотрено видеонаблюдение 24/7.

Особенность проекта - квартиры с террасами на 1-ом этаже. В центральной секции свободна 3-комнатная планировка: площадь квартиры 71 кв.м., терасы - 21,76 кв.м. Во 2-ом этапе - варианты планировок от 40 до 66 кв.м. Территория террасы огорожена забором. Здесь вы сможете устраивать пикники, гулять с коляской, организовывать игры на открытом воздухе, просто отдыхать от городской суеты.

4-этажный дом с закрытой территорией, квартирами с террасами и всего в 5 минутах от Центра - действительно привлекательный вариант. Поэтому квартиры пользуются повышенным спросом.

Если вы хотите успеть приобрести квартиру в ЖК «Новая жизнь» и отпраздновать новоселье уже осенью, бронируйте нужный вариант на сайте или звоните 8 (8142) 44-55-55.

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*Застройщик «Специализированный застройщик "Строительное предприятие №1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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Реклама. Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП №1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

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