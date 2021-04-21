Суд оштрафовал жителя Карелии за призывы к несанкционированному митингу в поддержку Навального

Пудожанин, разместивший в открытом доступе ролик в поддержку Алексея Навального, оштрафован на 20 тысяч рублей, сообщили на сайте Пудожского районного суда.

Суд рассмотрел дело жителя Пудожа, задержанного за размещение на своей странице в соцсети в открытом доступе видео, где содержались публичные призывы к проведению несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Как постановил суд, мужчина таким образом осуществлял организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о проведении этого мероприятия и нарушил тем самым ряд статей Федерального закона о митингах.

Пудожанин свою вину признал лишь частично, заявив, что разместил у себя на странице Вконтакте понравившийся видеоролик, но организацией публичного мероприятия не занимался.

Тем не менее, на основе исследованных доказательств суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, во вторник, 20 апреля, полицейские в Карелии задержали 9 человек за призывы к участию в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального.

В среду, 21 апреля, двоим из них суд вынес постановление об аресте на 1 сутки и 7 суток, а жителя Прионежского района обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.