Жители Петрозаводска жалуются на невыносимую вонь в городе

Зловоние преследует жителей Ключевой и Центра в столице Карелии.

В Сети появились жалобы жителей Петрозаводска на отвратительный запах. В настоящее время люди сообщают о зловонии в центральной части карельской столицы и на Ключевой.

«На Ключевой вонь несусветная просто!!! Невозможно проветрить квартиру, и так духота», — сообщает автор поста в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

В жалобе с Ключевой говорится, что люди не могут спать из-за невыносимой вони.

«Те, кто закрывают глаза на эту проблему, желаю, чтоб и у вас в доме был такой аромат. Когда у вас под носом воняет, вы сразу поднимаете свою пятую точку. А как у целого района уже проблема не один год, сколько жалоб? Вам недостаточно? Зачем что-то делать действительно? Это же не Ваши проблемы? Тут растут маленькие детки, которые дышат этими микробами! Просто забили на Ключевую, как будто к городу Петрозаводску больше не относится!!!», — заявляет автор.

Жители Ключевой уже жаловались на зловоние и летом прошлого года, и летом нынешнего года. В начале июля мэр Петрозаводска Владимир Любарский нашел источник вони на Ключевой. Коммунальщики устранили излив канализации в районе 5-го Родникового проезда в Сайнаволоке. Также были закрыты колодцы, на которых отсутствовали люки.

В настоящее время в Петрозаводске появились жалобы на вонь и в центре города.

«В центре города воняет говном весь вечер! », — заявил автор поста в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».