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Новости. Общество
11:54, 23 Августа 2018

Жители Пряжи готовятся выйти на сход против размещения мусорной свалки

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В Карелии жители поселка Пряжа призывают выйти горожан и дачников с соседних кооперативов на общее собрание против мусорного полигона.

"Всем нам хорошо известно о происходящей ситуации на Пряжинской свалке, туда целыми фурами свозят сотни кубометров мусора неизвестного происхождения из Ленинградской области. Прокуратура Пряжинского района начинала проверку на местном полигоне твердых бытовых отходов, но до сих пор, по неизвестным для обычных граждан причинам, ситуация не разрешилась, нас по-прежнему заваливают мусором", - говорится в сообщении пряжинцев.

"Все мы прекрасно понимаем, что на законное и быстрое решение этой проблемы со стороны всевозможных надзорных органов и властей на различных уровнях рассчитывать бесполезно и пока мы с вами, сидя дома не довольствуемся происходящим, ситуация не изменится. Приглашаем всех не равнодушных жителей и гостей поселка Пряжа, провести мирное собрание и обсудить дальнейшие действия по этой важной для всех проблеме. Наша задача остановить происходящий беспредел. Надеемся на совместное активное участие и принятие конструктивного решения задачи. Не оставайтесь в стороне, подумайте о своих детях", - говорится в сообщении.

Собрание назначено на воскресенье на 11.00.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после стрельбы по мусоровозу из Санкт-Петербурга 22 августа на свалке под Пряжей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.

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Комментарии

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Чистый
2018-08-23 12:48:32
Пипец,простите, полный,жаль жителей Пряжи, им и в голову не приходит:- кто на самом деле во всём виноват!?
ни фига себе
2018-08-23 12:15:17
.... ну и зачем доводить людей до этого ,не проще разобраться с теми чиновниками кто эту помойку устроил и исправить ситуацию . Или потом снова будем лепить статью об экстремизме людям .
Гость
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