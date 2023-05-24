Жители района на севере Карелии вновь столкнулись с перебоями в водоснабжении

Утром 28 мая жители Кеми и Рабочеостровска ощутили перебои с водой.
В 08.00 28 мая снизилось давление в водопроводе Кеми и Рабочеостровска.
Причина - коммунальная авария на центральной магистрали по шоссе 1 Мая в райцентре, говорится в сообщении официального паблика районных властей.
Аварийными работами занимается подрядчик МУП «КЭСНА». Когда конкретно система заработает в штатном режиме, не сообщается.
Отметим, воду в райцентре и соседнем Рабочеостровске отключают очень часто.
Ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделили восемь миллионов рублей.
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