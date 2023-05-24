Жители района на севере Карелии вновь столкнулись с перебоями в водоснабжении

Утром 28 мая жители Кеми и Рабочеостровска ощутили перебои с водой.

В 08.00 28 мая снизилось давление в водопроводе Кеми и Рабочеостровска.



Причина - коммунальная авария на центральной магистрали по шоссе 1 Мая в райцентре, говорится в сообщении официального паблика районных властей.



Аварийными работами занимается подрядчик МУП «КЭСНА». Когда конкретно система заработает в штатном режиме, не сообщается.



Отметим, воду в райцентре и соседнем Рабочеостровске отключают очень часто.



Ранее в сети появились страшные фотографии нового водопровода в Рабочеостровске, на который выделили восемь миллионов рублей.