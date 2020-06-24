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Фотограф запечатлел перерытую набережную Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов
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По информации городской администрации, первый этап реконструкции завершится к концу августа.

Напомним, подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.



Подрядчик проведет ремонт подпорных стен и покрытий смотровых площадок, очистит и восстановит каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновит асфальтовую площадку у здания Дворца торжественных церемоний, отремонтирует центральные дорожки, обустроит подходы к объектам галереи современного искусства (подаркам городов-побратимов).

Общая стоимость работ составляет 83,9 млн рулей.

Ранее в честь юбилея республики в парке Победы вблизи Онежской набережной был установлен арт-объект "Карельский лес – формула древостоя".

Вчера, 24 июня, сотни горожан простояли на набережной в ожидании эскадрильи, но  так ее и не увидели.

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