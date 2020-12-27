Глава администрации района Карелии сообщил об отсутствии нефти в воде после аварии на Белопорожских ГЭС

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров сообщил, что на месте аварии в районе Белопорожских ГЭС взяты анализы, которые показывают отсутствие превышения концентрации нефтепродуктов в воде.

Об этом Дмитрий Петров рассказал у себя на странице в соцсети.

"Повторные заборы проб в районе Белопорожских ГЭС на реке Кемь показали отсутствие превышения концентрации нефтепродуктов в воде", - сообщил глава администрации Кемского района и прикрепил к посту фото протоколов исследования воды.

Напомним, в марте этого года произошел прорыв дамбы в районе строящейся ГЭС №2 на берегу реки Кемь. В результате образовалась промоина примерно 10 метров шириной. Вода затопила саму гидроэлектростанцию, отводящий канал и подтопила башенный кран.

Повторный прорыв дамбы произошел в октябре. Чрезвычайная ситуация случилась на ГЭС-2. Длина прорыва составила около 20 метров. Вода затопила нижние этажи, где находятся электрокабельные линии и вспомогательное оборудование. Пострадало и элекрооборудование, которое располагалось по гребню плотины.

Затем местные жители сообщили, что на месте прорыва дамбы на ГЭС-2 в Кемском районе появились масляные пятна. Комиссия подтвердила загрязнение нефтепродуктами реки Чиркка-Кемь после аварии на Белопорожских ГЭС.

Белопорожские гидроэлектростанции являются самым большим строящимся объектом в Карелии. Этот проект стал первым в России, профинансированным Новым банком развития, созданным странами – участницами БРИКС. Общая сумма инвестиций – почти 12 млрд рублей.

Строительством ГЭС занимается компания АО "Специализированный застройщик "КСМ". Планируемая суммарная мощность гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт.

Объект должны были сдать в сентябре этого года. Теперь сроки его запуска перенесены.