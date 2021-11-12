ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АВАРИЯ НА ТРУБОПРОВОДЕ, СКАНДАЛ НА «ЗЕЛЕНОЙ ТРОПЕ» И МИНЗДРАВ ПРОСИТ НЕ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Авария на трубопроводе — более тысячи домов остались без тепла



фото: © Столица на Онего

На улице Шотмана произошла авария на трубопроводе. 23 декабря рабочие приступили к ремонту. Энергетики Петрозаводской ТЭЦ в кратчайший срок выполнили и завершили ремонтные работы на участке прямого трубопровода магистральной сети, где накануне было обнаружено повреждение.

Скандальную тему строительства дороги на «Зеленой тропе» обсудят в мэрии Петрозаводска



фото: © Администрация Петрозаводска

На городскую планерку, где будут обсуждать скандальную тему, пустят не всех, предупредил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Активистка велодвижения из Петрозаводска выступила в защиту «Зеленой тропы», общественница Анастастия Неровная считает, что горожанам необходимо сберечь лес в районе Кургана.

«Омикрон» рядом — Минздрав Карелии настоятельно рекомендует не выезжать за пределы республики

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков высказал предположение, что штамм «Омикрон» дойдёт до Карелии в ближайшее время, учитывая нашу близость с Финляндией.

АКТУАЛЬНО

В новогоднюю ночь над Петрозаводском прогремит салют



фото: © Илья Тимин

На главной площади Петрозаводска в новогоднюю ночь устроят «ДискоЕлку», а в самый разгар праздника засверкает фейерверк, сообщили в администрации города.

Глава Карелии назвал условие увеличения выплат и льгот части пенсионеров



фото: ТАСС / Борис Кавашкин

Размер социальных выплат и список льгот, предусмотренных для пенсионеров Карелии, имеющих статус «Дети войны», будет увеличен, если позволят доходы бюджета.

Глава Минздрава Карелии рассказал, как правильно пить в Новый год, чтобы не умереть

Ежегодно в Карелии от употребления алкоголя и его различных последствий погибают 30 человек.

Опубликована программа гуляний и мастер-классов на Рождественской ярмарке в Петрозаводске



фото: © pxhere

Анимационные программы и мастер-классы для детей и взрослых на площади Кирова будут проходить ежедневно.