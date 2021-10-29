890x80
Реклама

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: QR-КОДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОТСТРАНЕНИИ НЕПРИВИТЫХ ОТ РАБОТЫ И КОМУ В КАФЕ ПАСПОРТ ПОКАЗЫВАТЬ

Новости. Общество
21:00, 29 Октября 2021

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок


фото: © EthanNSequitur / twitter.com

Новые ограничения, введенные в Карелии из-за роста заболеваемости коронавирусом, предусматривают, что с 1 декабря в образовательные учреждения будет запрещен вход родителям без иммунитета.

Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы


фото: фрагмент трансляции © ОТР

Новые ограничительные меры, введенные в Карелии из-за пандемии коронавируса, предусматривают отстранение невакцинированных граждан от работы с 20 ноября.

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, нужно ли при посещении кафе кроме QR-кода показывать паспорт


фото: © rueconomics.ru

Сегодня во время прямого эфира чиновники правительства Карелии ответили на самые актуальные вопросы, касающиеся ограничений, введенных из-за COVID-19.

ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗАПРЕТЫ — COVID-19

Придется подождать: чиновники рассказали о работе общественного транспорта в Карелии в нерабочую неделю


фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов объяснил, что общественный транспорт с 30 октября по 7 ноября будет ходить не так, как обычно.

Родители могут привести в детсад ребенка 1, 2, 3 ноября со справкой с работы


фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев объяснил, как будут работать детские сады в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября.

Стало известно, как будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Петрозаводске во время «коронавирусных каникул»


фото: © Минздрав Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подписал приказ о режиме работы поликлиник Петрозаводска в период с 30 октября по 7 ноября.

ДРУГАЯ ТЕМА

Уровень бедности в Карелии будет вдвое выше, чем в Москве, даже через 10 лет


фото: © rossowet.ru

Министерство экономического развития России прогнозирует снижение количества жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума до 14,6% от общей численности населения по итогам 2021 года.

Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)


фотоколлаж: кадр из видео, «Столица на Онего»

При строительстве дороги на улице Куйбышева рабочие повредили водопроводную трубу — струя воды бьет до небес.

Глава Следкома России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростка в Карелии


фото: © Сергей Симанов / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка в Костомукше, сообщает СК РФ.

В Карелии осенью заметно подорожали овощи, стоимость некоторых выросла на 11%


фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

По данным Карелиястата, с 11 по 18 октября огурцы и помидоры в республике подорожали на 11%

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
29.10.2021, 09:07
Скандальный «Невский пассаж» в Петрозаводске сносу не подлежит
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»