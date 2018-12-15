ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Освобождение Алиханова, районы без топлива и ограбление ювелирного магазина 

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Девлет Алиханов вышел на свободу

Известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова, который, будучи невиновным, почти четыре года провел за решеткой, в четверг, 13 декабря выпустили из ИК-7 в Сегеже. В тот же день он приехал в Петрозаводск.

Напомним, в среду, 5 декабря Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали. Уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию. Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.

Карелия на грани срыва

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.

"Реализация ряда проектов, включенных в программу развития Республики Карелия на период до 2020 года, находится под угрозой срыва из-за несвоевременной разработки проектной документации. Правительство Республики Карелия не обеспечило принятие необходимых мер по проведению конкурсов и должный контроль за подрядчиками. В этом году два раза менялись объекты данной программы. В результате фактическое исполнение большинства запланированных на 2018 год мероприятий вынужденно переносятся на следующий год", - сказал Патрушев, выступая в правительстве Карелии на заседании госкомиссии по развитию республики до 2020 года.

Иномарка сбила мэра Питкяранты

В Карелии мэр Питкяранты Татьяна Юрченко попала в больницу с переломами после ДТП в городе 10 декабря.

ДТП произошло около 18 часов в районе площади Ленина около здания администрации в Питкяранте. Женщину доставили в больницу с переломами. Сообщается, что пострадавшая находится в хирургическом отделении. У мэра Питкяранты сломана левая рука.

Ограбление ювелирного магазина

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейским из Карелия задержали подозреваемых в грабеже ювелирного магазина. Установлено, что в помещение ювелирного салона в Петрозаводске ворвались неизвестные лица в масках и, разбив молотком стеклянные витрины, похитили ювелирные изделия на сумму более 1 миллиона рублей и затем скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по адресам временного проживания в московском регионе задержаны четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет, трое из них - граждане одного из государств ближнего зарубежья. При личном досмотре у одного подозреваемого обнаружен поддельный паспорт на другое имя. При обыске сотрудниками полиции изъяты ювелирные изделия и травматический пистолет Макарова со срезанным заводским номером", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело по реконструкции детского сада

В Петрозаводске возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей.

Кончился запас топлива в районах

Правительство инициировало выделение 120 млн рублей для формирования резервного запаса топлива в районах.

Котельные, отапливающие населенные пункты в ряде районов Карелии, обеспечены топливом на одни сутки, заявил депутат парламента республики Николай Зайков.

"Сегодня топлива в Кеми на одни сутки, в Лоухах на одни сутки, в Беломорске то же самое", – предупредил Зайков. По его словам, в Кеми дело дошло до того, что коммунальщики вынуждены покупать солярку для котельных на АЗС за наличные деньги.

Машина вылетела в реку

В Олонецком районе республики в районе деревни Судалица машина, за рулем которой была девушка, съехала в реку. Инцидент произошел 7 декабря. Девушка, утверждают очевидцы, осталась жива.