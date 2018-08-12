ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Сгоревшая церковь, закрывающийся завод и корь в Петрозаводске
По теме
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
НАЗ на грани закрытия – "Русал" консервирует производство
Складывается ощущение, что для Карелии социальные и экономические потрясения становятся нормой. В понедельник компания "Русал" объявила о консервации электролизного производства. По сути, это означает закрытие предприятия. В правительстве надеются трудоустроить рабочих на другие производства.
Зато выяснилось, из-за чего жители Ключевой в Петрозаводске живут, зажав носы от скверного запаха. Неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков в микрорайоне. Оттуда и потянуло нечистым духом.
А в это время из-за борьбы атмосферных фронтов над Ладожским озером бушевал смерч. В Интернете появилось видео природного явления, снятое очевидцами.
Лес рубят прямо в городе, не у кого не спрашивая
И опять Петрозаводск. Власти карельской столицы неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в городской черте. От дорожного кольца в сторону Кукковки, вдоль Лесного проспекта неизвестные вырубили деревья. Теперь все выясняют, а кто, собственно, рубил.
Депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин ушел из жизни сегодня на 48-м жизни после продолжительной болезни.
Корь добралась до столицы Карелии?
Молодая петрозаводчанка была госпитализирована 9 августа с подозрением на заболевание корью. Подтвердить диагноз будет возможно, когда возьмут анализ крови.
Нам обещают рост, несмотря ни на что
Между тем, очередную программу развития Карелии до 2021 года на заседании в правительстве Карелии представил министр экономического развития Павел Буренков. По его словам, республиканские власти намерены придерживаться "базового" сценария развития экономики в регионе. Что он предполагает?
В 2019 году запланировано увеличение цен на электроэнергию в пределах 1,5%, а в 2020-2021 годах – на 0,5%. Это при том, что после пересмотра тарифных решений были снижены цены на электроэнергию для потребителей на 10% с 1 июля 2018 года.
Инфляция в 2019-2021 годах также будет расти. По прогнозу Минэка, рост ожидается в районе 3,2%-3,7%.
Карелия осталась без Успенской церкви
В пятницу утром в Кондопоге сгорела Успенская церковь XVIII века. Глава МЧС в Карелии Сергей Шугаев предполагает, что храм сгорел в результате поджога.
Комментарии