ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Сгоревшая церковь, закрывающийся завод и корь в Петрозаводске

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

НАЗ на грани закрытия – "Русал" консервирует производство

Складывается ощущение, что для Карелии социальные и экономические потрясения становятся нормой. В понедельник компания "Русал" объявила о консервации электролизного производства. По сути, это означает закрытие предприятия. В правительстве надеются трудоустроить рабочих на другие производства.

Вонь из-за воров

Зато выяснилось, из-за чего жители Ключевой в Петрозаводске живут, зажав носы от скверного запаха. Неизвестные украли 16 крышек от канализационных люков в микрорайоне. Оттуда и потянуло нечистым духом.

Смерч над Ладогой

А в это время из-за борьбы атмосферных фронтов над Ладожским озером бушевал смерч. В Интернете появилось видео природного явления, снятое очевидцами.

Лес рубят прямо в городе, не у кого не спрашивая

И опять Петрозаводск. Власти карельской столицы неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в городской черте. От дорожного кольца в сторону Кукковки, вдоль Лесного проспекта неизвестные вырубили деревья. Теперь все выясняют, а кто, собственно, рубил.

Скончался Сергей Черемухин

Депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин ушел из жизни сегодня на 48-м жизни после продолжительной болезни.

Корь добралась до столицы Карелии?

Молодая петрозаводчанка была госпитализирована 9 августа с подозрением на заболевание корью. Подтвердить диагноз будет возможно, когда возьмут анализ крови.

Нам обещают рост, несмотря ни на что

Между тем, очередную программу развития Карелии до 2021 года на заседании в правительстве Карелии представил министр экономического развития Павел Буренков. По его словам, республиканские власти намерены придерживаться "базового" сценария развития экономики в регионе. Что он предполагает?

В 2019 году запланировано увеличение цен на электроэнергию в пределах 1,5%, а в 2020-2021 годах – на 0,5%. Это при том, что после пересмотра тарифных решений были снижены цены на электроэнергию для потребителей на 10% с 1 июля 2018 года.

Инфляция в 2019-2021 годах также будет расти. По прогнозу Минэка, рост ожидается в районе 3,2%-3,7%.

Карелия осталась без Успенской церкви

В пятницу утром в Кондопоге сгорела Успенская церковь XVIII века. Глава МЧС в Карелии Сергей Шугаев предполагает, что храм сгорел в результате поджога.